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Факты / Украина

В Генштабе ВСУ увидели признаки того, что в РФ возросло количество раненых

Татьяна Забожко редактор ленты
Лікарня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины увидел признак того, что среди военных РФ значительно возросло количество раненых.

Доказательством называют то, что раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике Балаклеи Харьковской области.

И это несмотря на то, что госпиталь для военных РФ оборудован в здании местной музыкальной школы.

– Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их дальнейшей медицинской эвакуацией, – подытожили в Генштабе ВСУ.

Тем временем армия РФ не прекращает частичную блокировку и обстрелы Харькова.

А также продолжает наращивать систему технического обеспечения на Слобожанском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Dreamstime

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