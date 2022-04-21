Генеральный штаб Вооруженных сил Украины увидел признак того, что среди военных РФ значительно возросло количество раненых.

Доказательством называют то, что раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике Балаклеи Харьковской области.

И это несмотря на то, что госпиталь для военных РФ оборудован в здании местной музыкальной школы.

– Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их дальнейшей медицинской эвакуацией, – подытожили в Генштабе ВСУ.

Тем временем армия РФ не прекращает частичную блокировку и обстрелы Харькова.

А также продолжает наращивать систему технического обеспечения на Слобожанском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ