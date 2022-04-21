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Факти / Україна

У Генштабі ЗСУ побачили ознаки того, що в РФ зросла кількість поранених

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Лікарня

Генеральний штаб Збройних сил України побачив ознаку того, що серед військових РФ значно зросла кількість поранених.

Доказом називають те, що поранених російських військовослужбовців почали розміщувати в міській поліклініці Балаклеї Харківської області.

І це попри те, що шпиталь для військових РФ обладнано в будівлі місцевої музичної школи.

– Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання кількості поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією, – підсумовують у Генштабі ЗСУ.

Тим часом армія РФ не припиняє часткове блокування та обстріли Харкова.

А також продовжує нарощувати систему технічного забезпечення на Слобожанському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Dreamstime

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