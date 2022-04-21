Генеральний штаб Збройних сил України побачив ознаку того, що серед військових РФ значно зросла кількість поранених.
Доказом називають те, що поранених російських військовослужбовців почали розміщувати в міській поліклініці Балаклеї Харківської області.
І це попри те, що шпиталь для військових РФ обладнано в будівлі місцевої музичної школи.
– Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання кількості поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією, – підсумовують у Генштабі ЗСУ.
Тим часом армія РФ не припиняє часткове блокування та обстріли Харкова.
А також продовжує нарощувати систему технічного забезпечення на Слобожанському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ