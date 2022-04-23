Подоляк оценил возможность дипломатического решения войны с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, существует ли до сих пор вариант того, что война между Украиной и Россией может быть решена с помощью дипломатии.

– Это очень правильный вопрос с позиции того, кто наш враг. Российская Федерация уже практически отказалась от того, чтобы выполнять любые международные декларации. Она отказалась от того, чтобы выполнять правила или обычаи ведения войны. Безусловно, это очень сложная ситуация, когда они плюнули уже даже на свою репутацию, они максимально одиозны после событий, которые имели место в Киевской области, а потому с ними очень сложно говорить о каких-либо человеческих правилах, – отметил Подоляк.

Он выразил мнение, что РФ было бы выгодно отдать людей, которые остаются в осажденном Мариуполе, чтобы стать “хоть немного ближе к человеческой цивилизации”.

– Это был бы хотя бы какой-то шаг на то, чтобы мир понял, что Россия — не пропащая до конца страна. Но я считаю, что это очень сложно, потому что вы видите, какой туман там… они что-то принимают мощное, потому что то, как они думают, как работает их пропаганда, как они официально какие-то заявления делают постоянно – это просто ужасно. А потому, естественно, будет сложно с ними договориться, – резюмировал он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина – цивилизованная страна, и президент Владимир Зеленский хочет сохранить как можно большее число людей, а потому будут использованы все возможные пути для того, чтобы спасти мариупольцев.