Подоляк оцінив можливість дипломатичного вирішення війни з РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, чи існує досі варіант того, що війну між Україною та Росією можна вирішити за допомогою дипломатії.

– Це дуже правильне питання із позиції того, хто наш ворог. Російська Федерація вже практично відмовилася від виконання будь-яких міжнародних декларацій. Вона відмовилася від того, щоб виконувати правила чи звичаї ведення війни. Безумовно, це дуже складна ситуація, коли вони плюнули вже навіть на свою репутацію, вони максимально одіозні після подій, які мали місце на Київщині, а тому з ними дуже складно говорити про якісь людські правила, – зазначив Подоляк.

Він висловив думку, що РФ було б вигідно віддати людей, які залишаються в обложеному Маріуполі, щоб стати “хоч трохи ближче до людської цивілізації”.

– Це був би хоч якийсь крок на те, щоб світ зрозумів, що Росія – не пропаща до кінця країна. Але я вважаю, що це дуже складно, тому що ви бачите, який туман там… вони щось приймають потужне, тому що те, як вони думають, як працює їхня пропаганда, як вони офіційно якісь заяви роблять постійно – це просто жахливо. А тому, звичайно, буде складно із ними домовитися, – резюмував він.

Водночас Подоляк наголосив, що Україна – цивілізована країна, і президент Володимир Зеленський хоче зберегти якомога більше людей, а тому будуть використані всі можливі шляхи для того, щоб урятувати маріупольців.