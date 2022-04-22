За інформацією української розвідки, країна-агресор Росія не відмовилася від планів наступу на металургійний завод Азовсталь, що знаходиться в оточеному військами РФ місті Маріуполь (Донецька область).

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Таким чином він прокоментував вчорашню зустріч господаря Кремля Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу, на якій було оголошено про начебто відмову від штурму Азовсталі.

Скібіцький спростував цю заяву керівництва РФ. За інформацією розвідки, країна-агресор збирається продовжувати наступ на завод, залучивши до нього Росгвардію та структури ФСБ (Федеральної служби безпеки РФ).

– За даними ГУР Міноборони, як завжди російське керівництво говорить неправду. Дійсно, вони можуть відмовитися від широкомасштабного штурму цього об’єкта. Але, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив, – наголосив Скібіцький.

В українській розвідці також не виключають, що в майбутньому на Сергія Шойгу чекає трибунал у РФ через провал завдань, поставлених Кремлем перед повномасштабним вторгненням в Україну.

– По суті він був одним із ініціаторів силового вирішення “питання” стосовно України. Успіху немає, і ми не виключаємо, що в подальшому на нього чекає трибунал РФ, – заявив Скібіцький.

Як відомо, на заводі, окрім українських військових, знаходяться близько 1 тис. мирних жителів. Російські загарбники відмовляються відкрити гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей та людей похилого віку. За даними міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, РФ відкрила коридор лише для здачі українських військових у полон.

Російські загарбники завдавали ударів надпотужними бомбами по Азовсталі, оскільки їм поставлено завдання знищити завод.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, попри надзвичайно складну ситуацію, зараз немає можливості деблокувати Маріуполь військовим шляхом.