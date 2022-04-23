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Факты / Украина

У оккупантов есть три сценария: мэр Мариуполя рассказал, как РФ уничтожает тела погибших

Наташа Тарчевська редактор ленты
У оккупантов есть три сценария: мэр Мариуполя рассказал, как РФ уничтожает тела погибших

Путинские захватчики пытаются скрыть свои военные преступления в Мариуполе, потому вывозят и сжигают тела погибших мирных жителей.

Об этом в одном из интервью заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что город уже вторую неделю подряд закрыт для въезда, даже для уроженцев Мариуполя.

Сейчас рашисты занимаются тем, что собирают и составляют тела погибших, по меньшей мере, в пяти разных локациях.

– Есть три сценария. Первое – братская могила, но тысячи людей очень сложно похоронить. Второй – мобильные крематории, но их пропускная способность невелика. Третий – вывозить тела на подконтрольные им территории, например в город Харцызск, где трупы сжигают в стационарных крематориях, — заявил Вадим Бойченко.

Мэр Мариуполя также добавил, что россияне прибегают к осквернению собственноручно сделанных захоронений во дворах домов или парках. Тела погибших также вывозят в крематории и братские могилы.

— Наверное, боятся, что когда украинская армия уволит Мариуполь, эти тела будут находить и показывать всему миру. Они понимают это и скрывают доказательства своих военных преступлений.

Напомним, компания космических технологий Maxar опубликовала снимки с 9 апреля, на которых виден сектор массовых захоронений в Мангуше, где могли быть похоронены от 3 до 9 тыс. погибших украинцев.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, если в Буче в таком же секторе обнаружили 70 тел, то под Мариуполем он в 20 раз больше.

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Уже 22 апреля в Мариуполе было обнаружено еще одно место массового захоронения. Согласно картографическим данным, оно расположено у Виноградного кладбища в Левобережном районе города.

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Источник: Медуза

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