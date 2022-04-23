В окупантів є три сценарії: мер Маріуполя розповів, як РФ знищує тіла загиблих

Путінські загарбники намагаються приховати свої воєнні злочини у Маріуполі, тому вивозять і спалюють тіла загиблих мирних мешканців.

Про це в одному з інтерв’ю заявив мер Маріуполя Вадим Бойченка. Він зауважив, що місто вже другий тиждень поспіль закрите для в’їзду, навіть для уродженців Маріуполя.

Зараз рашисти займаються тим, що збирають та складають тіла загиблих щонайменше у п’яти різних локаціях.

– Є три сценарії. Перше — братська могила, але тисячі людей дуже складно поховати. Другий — мобільні крематорії, але їхня пропускна здатність невелика. Третій — вивозити тіла на підконтрольні їм території, наприклад у місто Харцизьк, де трупи спалюють у стаціонарних крематоріях, – заявив Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя також додав, що росіяни вдаються до осквернення власноруч зроблених поховань у дворах будинків чи парках. Тіла загиблих також вивозять до крематоріїв та братських могил.

– Напевно, бояться, що коли українська армія звільнить Маріуполь, ці тіла будуть знаходити і показувати всьому світу. Вони розуміють це та ховають докази своїх військових злочинів.

Нагадаємо, компанія космічних технологій Maxar опубліковала знімки від 9 квітня, на яких видно сектор масових поховань у Мангуші, де могли бути поховані від 3 до 9 тис. загиблих українців.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, якщо в Бучі у такому ж секторі виявили 70 тіл, то під Маріуполем він у 20 разів більший.

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Вже 22 квітня у Маріуполі було виявлено ще одне місце масового поховання. Згідно з картографічними даними, воно розташоване біля кладовища Виноградне у Лівобережному районі міста.