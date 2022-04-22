По случаю Пасхи: глава Евросовета призвал Путина немедленно открыть гумкоридор в Мариуполь

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным потребовал, чтобы он обеспечил немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя, а также – других городов Украины, в особенности учитывая Пасху.

Об этом Шарль Мишель написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

– Телефонный разговор с президентом Путиным. Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи, – сказал Мишель.

Он добавил, что твердо подтвердил позицию Европейского Союза о поддержке Украины и ее суверенитета, а также осуждение и санкции за российскую агрессию.

– Наше единство, принципы и ценности нерушимы, – считает Мишель.