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Факти / Світ

З нагоди Великодня: глава Євроради закликав Путіна негайно відкрити гумкоридор до Маріуполя

Анастасія Гевко редакторка стрічки
З нагоди Великодня: глава Євроради закликав Путіна негайно відкрити гумкоридор до Маріуполя

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з главою Російської Федерації Володимиром Путіним зажадав, щоб він забезпечив негайний гуманітарний доступ та безпечний коридор з Маріуполя, а також інших міст України, особливо з огляду на Великдень.

Про це Шарль Мішель написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

– Телефонна розмова із президентом Путіним. Настійно закликав забезпечити негайний гуманітарний доступ та безпечний коридор з Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня, – сказав Мішель.

Він додав, що твердо підтвердив позицію Європейського Союзу щодо підтримки України та її суверенітету, а також засудження та санкції за російську агресію.

– Наша єдність, принципи та цінності непорушні, – вважає Мішель.

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