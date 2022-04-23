На Донбассе ВСУ отбили восемь атак, из Мариуполя – непростые новости – Арестович

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на направлении Славянск – Краматорск, а также пытаются развивать наступление в направлении Гуляйполя, сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Враг производит активные поисковые штурмовые действия, ищет слабые места в нашей обороне, чтобы сосредоточить на них основной удар. Но ему это не удается уже шестые сутки подряд. Есть и непростые новости. Враг пытается подавить сопротивление защитников Мариуполя в районе Азовстали, возобновив авиаудары по территории завода, по району обороны наших войск, и попытается проводить штурмовые действия, – рассказал он.

По его словам, защитники Мариуполя держатся, несмотря на очень сложную обстановку, и даже совершают контрвылазки.

Что касается Харьковщины, как сказал Арестович, ВСУ освободили здесь три населенных пункта после удачного контрнаступления, а на Херсонском направлении противник пытается выйти на админграницы области.

– В течение суток ВСУ отбили восемь атак противника только на направлении Донецкой и Луганской областей, уничтожили девять танков – это целая танковая рота, 18 единиц бронированной и 13 автомобильной техники, топливозаправщик и три артсистемы, – отметил советник главы ОП.