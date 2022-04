Несмотря на возросшую военную активность, российские силы не добились значительных успехов за последние 24 часа. Вооруженные силы Украины проводят контратаки и продолжают сдерживать оккупантов.

Об этом в своей сводке сообщает британская разведка.

Российские военные не установили контроль ни в одной из областей — им все так же препятствуют украинские воздушные и морские силы обороны.

Несмотря на заявленное Кремлем завоевание Мариуполя, ожесточенные бои там продолжаются, что сводит на нет попытки оккупантов захватить город. Это еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dYZnTBfSNG

Related video

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9HFqZQlmbe

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 23, 2022