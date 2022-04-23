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Факты / Украина

Контрнаступления ВСУ эффективно сдерживают продвижение оккупанов — британская разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Контрнаступления ВСУ эффективно сдерживают продвижение оккупанов — британская разведка

Несмотря на возросшую военную активность, российские силы не добились значительных успехов за последние 24 часа. Вооруженные силы Украины проводят контратаки и продолжают сдерживать оккупантов.

Об этом в своей сводке сообщает британская разведка.

Российские военные не установили контроль ни в одной из областей — им все так же препятствуют украинские воздушные и морские силы обороны.

Несмотря на заявленное Кремлем завоевание Мариуполя, ожесточенные бои там продолжаются, что сводит на нет попытки оккупантов захватить город. Это еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия завершает перегруппировку своих войск и перебрасывает их из Беларуси на восток Украины. Оккупант пытается найти уязвимые места украинской армии для широкомасштабного наступления.

В Минобороны Украины заявили, что наибольшая активность российских захватчиков наблюдается в направлении Изюма, Барвенково, узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого района, вблизи Мариуполя и на отрезке дороги Запорожье-Донецк.

Фото: штаб ООС

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