На Донбасі ЗСУ відбили вісім атак, із Маріуполя – непрості новини – Арестович

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямку Слов’янськ – Краматорськ, а також намагають розвивати наступ в напрямку Гуляйполя, повідомив на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– Ворог проводить активні пошукові штурмові дії, шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб зосередити на них основний удар. Але йому це не вдається вже шосту добу поспіль. Є і непрості новини. Ворог намагається придушити спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаудари по території заводу, по району оборони наших військ, і спробує проводити штурмові дії, – розповів він.

За його словами, захисники Маріуполя тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку, і навіть роблять контрвилазки.

Що стосується Харківщини, як сказав Арестович, ЗСУ звільнили тут три населені пункти після вдалого контрнаступу, а на Херсонському напрямку противник намагається вийти на адмінкордони області.

– Протягом доби ЗСУ відбили вісім атак противника лише на напрямку Донецької і Луганської областей, знищили дев’ять танків – це ціла танкова рота, 18 одиниць броньованої та 13 автомобільної техніки, паливозаправник і три артсистеми, – наголосив радник голови ОП.