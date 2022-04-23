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Украина
Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент

Оккупанты в четвертый раз обстреляли Черниговщину с территории России

Оккупанты в четвертый раз обстреляли Черниговщину с территории России

Вечером 22 апреля с России обстреляли украинскую территорию на участке отдела Горск Черниговского пограничного отряда. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, около десяти гранат, выпущенных с территории РФ из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка.

Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области.

Во время двух предварительных обстрелов российские военные также целились на участок границы вблизи Сеньковки. Но в прошлые разы из минометов. Пограничные наряды во время вражеских обстрелов не пострадали.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 59-й день. Российские войска продолжают обстреливать украинские города.

Сейчас враг наиболее активен на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов перегруппировываются и не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Таврическом и Южнобужском направлениях армия РФ обстреливает позиции ВСУ, чтобы продвинуться в сторону Николаева.

Фото: Госпогранслужба

Война в Украине, Госпогранслужба, Черниговская область
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