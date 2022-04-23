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Факти / Україна

Окупанти вчетверте обстріляли Чернігівщину з території Росії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти вчетверте обстріляли Чернігівщину з території Росії

Ввечері 22 квітня з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу Гірськ Чернігівського прикордонного загону. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За словами прикордонників, близько десяти гранат, випущених з території РФ з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області.

Під час двох попередніх обстрілів російські військові також цілили на ділянку кордону поблизу Сеньківки. Але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час ворожих обстрілів не постраждали.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 59-й день. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста.

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Нині найбільш активний ворог на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів перегруповуються та не припиняють ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках армія РФ обстрілює позиції ЗСУ, щоб просунутися в бік Миколаєва.

Фото: Держприкордонслужба

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