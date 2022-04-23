По мнению независимых аналитиков, проблемы, с которыми столкнулись российские военные в их неудачной попытке захватить Киев, скорее всего, сохранятся и на следующем этапе войны, что дает украинским военным возможность отбросить вторгшиеся силы.

— Российские вооруженные силы, похоже, были армией Потемкина в том смысле, что они были действительно оптимизированы для того, чтобы хорошо выглядеть на учениях, а не хорошо сражаться, — сказал Фредерик Каган, военный эксперт проекта критических угроз Американского института предпринимательства.

Российские военные, похоже, пытаются закрепить успехи на поле боя, в том числе захватить все Донецкую и Луганскую области или частично в преддверии 9 мая, когда Москва проводит ежегодное празднование победы во Второй мировой войне.

— Они не берут паузу, которая была бы необходима, чтобы вновь сплотить эти силы, взять неделю или две, чтобы остановиться и подготовиться к более широкому наступлению, — сказал Мейсон Кларк, аналитик Института изучения войны.

— Вероятно, они смогут захватить какую-то территорию. Мы не думаем, что они смогут захватить все области в ближайшие три недели, — добавил Кларк.

В то время как местность на востоке Украины более открытая, мягкий грязный грунт, скорее всего, заставит российские танки выехать на существующие дороги, как это произошло во время марша на Киев, что сделает их движение более предсказуемым и более легким для пресечения.

По словам Кагана, если западные поставки продолжат поступать в Украину, ее вооруженные силы смогут нанести ответный удар по русским.

— Вполне возможно, что украинские военные, если со временем будут должным образом обеспечены ресурсами, отбросят российскую армию далеко назад, — сказал он.