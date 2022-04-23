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Факти / Світ

РФ на Сході зіткнеться з тими ж проблемами, що і під час невдалої спроби взяти Київ – військові аналітики

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
РФ на Сході зіткнеться з тими ж проблемами, що і під час невдалої спроби взяти Київ – військові аналітики

На думку незалежних аналітиків, проблеми, з якими зіткнулися російські військові в їхній невдалій спробі захопити Київ, швидше за все, збережуться і на наступному етапі війни, що дає українським військовим можливість відкинути сили, що вторглися.

– Російські збройні сили, схоже, були армією Потьомкіна в тому сенсі, що вони були дійсно оптимізовані для того, щоб добре виглядати на навчаннях, а не боротися, – сказав Фредерік Каган, військовий експерт проекту критичних загроз Американського інституту підприємництва.

Російські військові, схоже, намагаються закріпити успіхи на полі бою, зокрема захопити всі Донецьку та Луганську області або області напередодні 9 травня, коли Москва проводить щорічне святкування перемоги у Другій світовій війні.

– Вони не беруть паузу, яка була б необхідною, щоб знову згуртувати ці сили, взяти тиждень або два, щоб зупинитися і підготуватися до більш широкого наступу, – сказав Мейсон Кларк, аналітик Інституту вивчення війни.

– Напевно, вони зможуть захопити якусь територію. Ми не думаємо, що вони зможуть захопити всі області протягом найближчих трьох тижнів, – додав Кларк.

У той час як місцевість на сході України більш відкрита, м’який брудний ґрунт, швидше за все, змусить російські танки виїхати на існуючі дороги, як це сталося під час маршу на Київ, що зробить їхній рух більш передбачуваним і легшим для запобігання.

За словами Кагана, якщо західні поставки продовжать надходити в Україну, її збройні сили зможуть завдати удару у відповідь по російських.

– Цілком можливо, що українські військові, якщо згодом будуть належним чином забезпечені ресурсами, відкинуть російську армію далеко назад, – сказав він.

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Джерело: NYT

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