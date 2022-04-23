Подразделения Оперативного командования Юг и силы авиации за прошедшие сутки поразили 19 целей противника.

Всего 22 апреля в южных областях уничтожили 38 российских захватчиков и девять единиц техники.

Так, в районе Александровки уничтожены три вражеских бронированных Тигра, возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской областях – по одному беспилотнику-разведчику.

В настоящее время ситуация в двух регионах – стабильно напряженная, поскольку враг продолжает оборонительные действия вдоль занятого рубежа.

Остается высокой и интенсивность обстрелов украинских позиций.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка РФ демонстрирует присутствие, удерживая блокаду движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

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Между тем силы охраны и обороны Юга ведут боевые действия на всей линии огня и усилили контрдиверсионную работу, поскольку существует вероятность, что диверсионные элементы активизируются накануне праздника.

В связи с этим украинские военные просят жителей областей соблюдать установленные правила, ограничения и сроки комендантского часа.

– Не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, не поддавайтесь панике и провокациям. Поддерживайте информационно достоверными данными близких и друзей на оккупированных территориях, – призывают в оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Генштаб ВСУ