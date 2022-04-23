Тигри, РСЗВ та безпілотники: скільки ворожої техніки за добу знищили ЗСУ на Півдні

Підрозділи Оперативного командування Південь та сили авіації протягом минулої доби уразили 19 цілей противника.

Загалом 22 квітня у південних областях України знищили 38 російських загарбників та дев’ять одиниць техніки.

Так, у районі Олександрівки знищено три ворожих броньованих Тигри, біля Молодецького – три системи реактивного залпового вогню, на Миколаївщині та Херсонщині – по одному безпілотнику-розвіднику.

Нині ситуація в цих двох регіонах – стабільно напружена, оскільки ворог продовжує оборонні дії уздовж зайнятого рубежу.

Залишається високою й інтенсивність обстрілів українських позицій.

У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання РФ демонструє присутність, утримуючи блокаду руху суден у північно-західній частині моря та зберігаючи загрозу ракетного удару по узбережжю та іншим регіонам України.

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Тим часом сили охорони та оборони Півдня ведуть бойові дії на всій лінії вогню та посилили контрдиверсійну роботу, оскільки є імовірність, що диверсійні елементи активізуються напередодні свята.

У зв’язку з цим українські військові просять жителів областей дотримуватись встановлених правил, обмежень та термінів комендантської години.

– Не наражайте себе на небезпеку, утримуйтеся від прогулянок та зйомок на узбережжі, за сигналами тривог дійте впевнено й правильно, не піддавайтеся паніці та провокаціям. Підтримуйте інформаційно достовірними даними близьких і друзів на окупованих територіях, – закликають в оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Генштаб ЗСУ