У России есть военные планы против нас – посол Эстонии в Украине

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что Россия угрожает Эстонии и имеет военные планы против нее.

Об этом он рассказал в эфире канала Украина 24.

— Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать, – заявил Каимо Кууск.

Также дипломат рассказал о поддержке и помощи Украине.

— Мы предоставляем Украине оружие, и каждый Джавелин, поражающий российский танк, делает угрозу против нас меньше.

Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии.

Мы очень прагматичны на самом деле. Мы маленькие, но хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса, – добавил Каимо Кууск.