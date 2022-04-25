У Росії є військові плани проти нас – посол Естонії в Україні

Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск заявив, що Росія погрожує Естонії та має військові плани проти неї.

Про це він розповів у ефірі каналу Україна 24.

– Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не варто чекати, – заявив Каїмо Кууск.

Також дипломат розповів про підтримку та допомогу Україні.

– Ми надаємо Україні зброю, і кожен Джавелін, який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою.

Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії.

Ми дуже прагматичні насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист починається з Донбасу, – додав Каїмо Кууск.