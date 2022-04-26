Ситуация критическая – заканчиваются еда и вода: мэр Мариуполя о людях на Азовстали

Обстрелы Азовстали не прекращаются, а запасы продуктов и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются, поэтому рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей Мариуполя, заявил городской глава Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

– Ситуация критическая и сверхсложная. У людей заканчиваются еда и вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа. Сегодня президент и вся переговорная группа отрабатывают любую возможность, чтобы спасти главное – жизни, – подчеркнул он.

По его словам, сейчас речь идет и о жизни храбрых защитников Мариуполя, и семей с детьми, которые с 24 февраля прячутся в бомбоубежищах комбината Азовсталь от атак российской авиации.

Бойченко отметил, что металлургический комбинат продолжают героически удерживать и защищать украинские бойцы.

По данным полка Азов, за минувшую ночь враг нанес 35 авиаударов по Азовстали, в результате которых загорелся один из цехов.