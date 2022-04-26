Ситуація критична – закінчуються їжа та вода: мер Маріуполя про людей на Азовсталі

Обстріли Азовсталі не припиняються, а запаси продуктів та води у бомбосховищах заводу закінчуються, тому розглядається будь-яка можливість евакуації мирних мешканців Маріуполя, заявив міський голова Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

– Ситуація критична та надскладна. У людей закінчуються їжа та вода. Це справжня гуманітарна катастрофа. Сьогодні президент та вся переговорна група відпрацьовують будь-яку можливість, щоб врятувати головне – життя, – наголосив він.

За його словами, зараз йдеться і про життя хоробрих захисників Маріуполя, і родин з дітьми, які з 24 лютого ховаються у бомбосховищах комбінату Азовсталь від атак російської авіації.

Бойченко наголосив, що металургійний комбінат продовжують героїчно тримати та захищати українські бійці.

За даними полку Азов, за минулу ніч ворог завдав 35 авіаударів по Азовсталі, внаслідок яких загорівся один із цехів.