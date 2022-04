Російські війська хочуть заморити голодом захисників Маріуполя, які оточені на території заводу Азовсталь.

З такою оцінкою виступили дослідники з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у звіті за підсумками 23 квітня.

Російські війська продовжують наступальні операції за декількома напрямками, навіть коли вони завершили перекидання підкріплень, отриманих при відступі з-під Києва на Донбас, і продовжили передислокацію деяких сил з Маріуполя на північ.

– Росіяни не знайшли часу для доукомплектування військ, перекинутих з-під Києва чи Маріуполя, перш ніж знову задіяти їх у бойових діях. Вони не зупиняють наступальні операції, щоб дочекатися зосередження переважаючої бойової сили, і, схоже, не збираються зосереджувати сили на кількох вирішальних напрямках просування, – пишуть фахівці.

Дослідники відзначають, що російські окупаційні війська продовжують діяти за схемою, якої дотримувалися протягом усієї війни: направляють невеликі групи підрозділів для широко розосереджених атак у кількох напрямах і відмовляються від необхідних оперативних пауз для створення умов вирішальних операцій.

Однак у ISW зазначають, що російські війська до цього моменту задіяли лише кілька батальйонних тактичних груп (БТГ) для наступальних операцій у своїх різних секторах і все ще можуть розпочати масовану наступальну операцію, хоч і вважають її малоймовірною.

– Ми вважаємо, що така операція малоймовірна, враховуючи закономірності, що спостерігаються, і властиві військам (Росії, – Ред.), які вели важкі бої і зазнали численних втрат, обмеження в реальній бойовій могутності, а також проблеми з командуванням і управлінням на рівні полку, бригади та дивізії. Можливо, що росіяни вирішують чи намагаються вирішити деякі з цих проблем і незабаром почнуть наступ у новій та краще скоординованій формі, але це залишається малоймовірним, – пишуть дослідники.

ISW вважають неясними цілі російських наступальних операцій у районі Ізюмсько-Донецького міського виступу.

– Російські сили можуть прагнути вийти на дорогу Ізюм-Дебальцеве двома або більше осями, щоб оточити велику концентрацію українських сил та забудовані райони, – пишуть у дослідному центрі.

Проте аналітики зазначають, що українські офіційні особи 23 квітня припустили, що російські сили в районі Рубіжного та Попасної можуть спробувати оточити район Сєверодонецька-Лисичанська, а не прагнути глибшого охоплення.

Отже, на думку експертів, поки що зарано оцінювати ймовірність такого курсу дій Росії або ймовірність його успіху.

Напрямок Маріуполя

Дослідники вважають, що метою російських військ на цьому напрямі є захоплення Маріуполя та скорочення чисельності українських захисників.

– Російські війська продовжують атакувати українських захисників металургійного заводу “Азовсталь” і, ймовірно, намагаються вморити голодом тих, хто залишився на території заводу, – йдеться у повідомленні.

Вони відзначають слова радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, який говорив про спробу військ РФ взяти завод штурмом і “задушити” український опір, хоча в ISW не можуть провести незалежну перевірку цього твердження.

В ISW зазначають, що російські війська нібито організували автобуси для “евакуації” цивільного населення з Маріуполя, але скасували евакуацію на підставі того, що українські “націоналісти” планували напасти на цивільних осіб.

– Такі дії, які псують процес евакуації, ймовірно, є подальшими спробами сформувати інформаційний простір у Маріуполі та в усьому світі, а також розширити адміністративний контроль у захоплених частинах міста, – зазначають експерти.

Раніше глава Мінреінтеграції України Ірина Верещук заявляла, що російська сторона відмовляється вести переговори щодо евакуації мирного населення із заводу Азовсталь, тим самим вчиняючи військовий злочин.

Донецька та Луганська області

Дослідники вважають метою окупаційних сил РФ на цьому напрямку – захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

В ISW спостерігали 23 квітня спроби російських сил зробити наступ у районі Рубіжного, Попасної та Мар’янці, які не досягли значних територіальних успіхів.

Згідно з заявою Генштабу ЗСУ, окупанти зосереджені на підготовці до штурму Сєверодонецька, продовжуючи безуспішні наземні атаки у напрямку Слов’янська та обстрілюючи населені пункти вздовж усієї лінії фронту.

Напрямок Харків та Ізюм

На цьому напрямі дослідники вважають за мету РФ просування на південний схід для підтримки російських операцій у Луганській області та захист своїх наземних ліній комунікацій аж до осі Ізюма.

В ISW зазначають, що російські сили зберегли свої позиції на північний схід від міста Харкова та продовжували обстрілювати прилеглі райони 23 квітня.

– Повідомлення про російські підкріплення з київської осі у Харківській області, ймовірно, вказують на те, що Росія має намір продовжувати тиск на місто Харків, що суперечить російським заявам про те, що Москва зосереджена на забезпеченні безпеки кордонів Луганської та Донецької областей, – пишуть експерти.

Південь України

На цьому напрямі дослідники спостерігають серед можливих цілей Росії захист Херсона від українських контратак.

– Російські сили продовжили обмежений наступ у Запорізькій області, але призупинили наземні наступальні операції на півночі Херсонської області, – пишуть експерти.

Згідно з заявою Олексія Арестовича, окупаційні сили РФ просунулися на кілька кілометрів у напрямку Гуляйполя в Запорізькій області, ймовірно, маючи намір зупинити українські контрнаступи в цьому районі або забезпечити безпеку прилеглої траси N15.

Дослідники відзначають спроби військ РФ насильно “мобілізувати” жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на рух опору.

Джерело: ISW

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW