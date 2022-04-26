На 62-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики не оставляют намерений разгромить группировки Объединенных сил в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 26.04.2022

На Слобожанском направлении захватчики пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы.

Враг и дальше частично блокирует Харьков, обстреливая подразделения украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Наступает враг на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском, Кураховском, Запорожском направлениях.

Под массированным огнем находятся подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

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В течение суток единичные обстрелы украинских подразделений вдоль всей линии столкновения враг осуществлял на Южнобужском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях состояние и положение РФ существенных изменений не претерпело, поскольку активных действий враг тут не проводил.

Признаков формирования россиянами ударной группировки для возобновления наступательных действий не выявил Генеральный штаб ВСУ и на Северском направлении.

Однако известно, что в смежных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей Россия усилила охрану границы и пунктов пропуска, а также противодиверсионные меры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW