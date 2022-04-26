На 62-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики не оставляют намерений разгромить группировки Объединенных сил в Восточной операционной зоне.
Карта боевых действий в Украине на 26.04.2022
На Слобожанском направлении захватчики пытаются наступать в направлении населенного пункта Заводы.
Враг и дальше частично блокирует Харьков, обстреливая подразделения украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
Наступает враг на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском, Кураховском, Запорожском направлениях.
Под массированным огнем находятся подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь в Мариуполе.
В течение суток единичные обстрелы украинских подразделений вдоль всей линии столкновения враг осуществлял на Южнобужском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях состояние и положение РФ существенных изменений не претерпело, поскольку активных действий враг тут не проводил.
Признаков формирования россиянами ударной группировки для возобновления наступательных действий не выявил Генеральный штаб ВСУ и на Северском направлении.
Однако известно, что в смежных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей Россия усилила охрану границы и пунктов пропуска, а также противодиверсионные меры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 62-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW