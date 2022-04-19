Сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу. Об этом на брифинге 19 апреля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, эта фаза может разворачиваться по трем сценариям.

— Первый – россияне будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы. И будут вести тактические действия по удержанию территории. Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – снова перейти к мирным переговорам, – добавил он.

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что если россияне добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть.

Сегодня, 19 апреля, в Мариуполе российские захватчики нанесли удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь. Кроме того, армия РФ артиллерией и танками хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.

Накануне, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.