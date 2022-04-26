Західні військові експерти називають 9 травня – День Перемоги у Росії – вирішальною датою для Володимира Путіна. До цієї дати Кремль або знайде спосіб заявити про якусь перемогу та припинить бойові дії, або 9 травня може оголосити перехід від “спеціальної військової операції” до “війни”. А це спричинить мобілізацію в національному масштабі.

Про це з посиланням на американських військових та розвідку повідомляє тижневик Newsweek.

Російський наступ на Півдні України не став “найбільшою танковою війною з часів Другої світової війни”, як передбачали деякі аналітики. Та й сухопутні війська РФ також не змогли нікуди прорватися.

За словами високопоставленого офіцера армії США, зараз Росія зосередилася на авіаударах далекого радіусу дії, артилерійському та ракетному вогні, щоб прокласти шлях для наступу сухопутних військ. Але супермотивована українська армія не лише утримує позиції, але навіть подекуди просунулась уперед.

– Так, Росія воює – але Україна перемагає, – сказав офіцер на умовах анонімності.

18 квітня Росія розпочала те, що вона називає другою фазою своєї “військової операції”, основна мета якої – повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупаційні війська намагалися прорвати оборону майже на всій лінії фронту Донецької, Луганської та Харківської областей.

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В американській розвідці кажуть, що Росія, швидше за все, відмовилася від захоплення Харкова. У регіоні ЗСУ вдалося вигнати окупантів із низки міст та сіл.

Тоді армія РФ розпочала рух від Харкова до окупованого Донецька, намагаючись зімкнути “лещата”. Але для успіху такого посування, на думку аналітиків, необхідно повністю розгромити українських захисників в Маріуполі, який зараз в облозі. Це звільнило б майже 20% усіх сил Росії. У місті знаходяться близько 10 батальйонно-тактичних груп ворога.

Путін у нещодавньому спілкуванні з Шойгу оголосив Маріуполь, звільненим і закликав свою армію рухатися далі. А Сергій Волина, командир 36-ї бригади морської піхоти України, одного з основних підрозділів, які боронять Маріуполь, сказав, що запеклі бої продовжуються й окупантів вдається стримувати.

– Це відбувається ціною надлюдських зусиль та великих втрат, – сказав командир морпіхів.

На Донбасі Росія різко збільшила кількість артобстрілів, але просунутися майже не вдалося.

Російський командир генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив, що завданням армії є встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України. На півдні сили ворога поповнюються з окупованого Криму, але й тут зустрічають сильний опір українських військових.

РФ вдалося захопити Кремінну. Зараз російська армія хоче дістатися до Слов’янська та Краматорська. Український штаб усієї оборони Донбасу знаходиться у Краматорську та повністю укріплений.

Російські війська не змогли просунутися на північ від Херсона, щоб узяти Миколаїв.

Майже за два місяці боїв путінська армія продемонструвала нездатність координувати дії та успішно командувати великими з’єднаннями. Досі є величезні проблеми з постачанням боєприпасів, палива та навіть продовольства. Також перешкоджають просуванню армії РФ погода, незнання рельєфу місцевості. А ще російські військові деморалізовані дедалі більше.

Незабаром у руках ЗСУ опиниться західна артилерія.

За словами аналітиків, можливо, Путін зможе добитися якогось прогресу на Донбасі протягом найближчих двох тижнів, що дозволить йому оголосити про нібито перемогу до 9 травня, але загалом прогнози для нього невтішні.

Таким чином, залишається оголосити війну та розпочати національну мобілізацію 9 травня, пише видання.

Військовий офіцер, який працює в Пентагоні, на умовах анонімності заявив, що шансів у Путіна провести загальнонаціональну мобілізацію дуже мало – РФ уже втратила у війні з Україною понад 22 тисячі свого особового складу. Хоча російська пропаганда намагається це приховувати від населення.

За оцінками військових та розвідувальних спостерігачів США, кількість загиблих українських солдатів приблизно така сама, як і у російських – близько 20 000.

Щодо загиблих цивільних, то, за даними ООН, це близько 5000 осіб. А за словами української влади, лише в Маріуполі загинуло до 20 000 мирних жителів, ще близько 100 000 людей все ще перебувають в обложеному місті.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії близько 25% мирних жителів змушені були залишити свої будинки.