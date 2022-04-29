Шмигаль пояснив, кому з переселенців першочергово нададуть житло в Україні

Кабмін розробив документ, який визначатиме, яким родинам із числа переселенців першочергово буде надаватися житло в Україні.

Про це ввечері 29 квітня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він запевнив, що документ буде ухвалено сьогодні ж.

– Це багатодітні родини, вагітні жінки, сім’ї з дітьми, люди, які втратили працездатність, і пенсіонери, – уточнив прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, житло для тимчасового проживання таких родин буде купуватися за рахунок державного бюджету.

Окрім цього, для розселення громадян, що були змушені тікати від війни, держава розпочне ремонт об’єктів житлового фонду.