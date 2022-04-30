США обучают украинских военных в Германии – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали дополнительную подготовку украинских Вооруженных сил на американских военных объектах в Германии.

– Эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности, – рассказал Кирби во время брифинга в пятницу, 29 апреля.

Спикер Пентагона добавил, что Германия является одним из “примерно трех” мест, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины, но не стал раскрывать информацию о других.

Он также сказал, что основную часть обучения проведет Национальная гвардия Флориды, которая обучала украинцев до того, как в феврале перед полномасштабным российским вторжением была передислоцирована из Украины.

– Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей, учитывая прочные связи, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно расстаться в феврале, – отметил Кирби.

.@PentagonPresSec: Today, I can announce the United States has commenced training with the Ukrainian Armed Forces on key systems at U.S. military installations in Germany. pic.twitter.com/Fr9iUtsG0P — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 29, 2022