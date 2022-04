США обучают украинских военных в Германии – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали дополнительную подготовку украинских Вооруженных сил на американских военных объектах в Германии.

Спикер Пентагона добавил, что Германия является одним из “примерно трех” мест, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины, но не стал раскрывать информацию о других.

Он также сказал, что основную часть обучения проведет Национальная гвардия Флориды, которая обучала украинцев до того, как в феврале перед полномасштабным российским вторжением была передислоцирована из Украины.

.@PentagonPresSec: Today, I can announce the United States has commenced training with the Ukrainian Armed Forces on key systems at U.S. military installations in Germany. pic.twitter.com/Fr9iUtsG0P

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 29, 2022