США навчають українських військових у Німеччині – Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що США розпочали додаткову підготовку українських Збройних сил на американських військових об’єктах у Німеччині.

Спікер Пентагону додав, що Німеччина є одним із “приблизно трьох” місць, які США використовують для навчання українців за межами України, але не став розкривати інформацію про інші.

Він також сказав, що основну частину навчання проведе Національна гвардія Флориди, яка навчала українців до того, як у лютому перед повномасштабним російським вторгненням була передислокована з України.

.@PentagonPresSec: Today, I can announce the United States has commenced training with the Ukrainian Armed Forces on key systems at U.S. military installations in Germany. pic.twitter.com/Fr9iUtsG0P

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 29, 2022