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Факти / Світ

США навчають українських військових у Німеччині – Пентагон

Анастасія Гевко редакторка стрічки
США навчають українських військових у Німеччині – Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що США розпочали додаткову підготовку українських Збройних сил на американських військових об’єктах у Німеччині.

– Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку з радіолокаційних систем та бронетехніки, про які нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки, – розповів Кірбі під час брифінгу у п’ятницю, 29 квітня.

Спікер Пентагону додав, що Німеччина є одним із “приблизно трьох” місць, які США використовують для навчання українців за межами України, але не став розкривати інформацію про інші.

Він також сказав, що основну частину навчання проведе Національна гвардія Флориди, яка навчала українців до того, як у лютому перед повномасштабним російським вторгненням була передислокована з України.

– Нам сказали, що нещодавнє возз’єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами було емоційною зустріччю з огляду на міцні зв’язки, які сформувалися, коли вони жили та працювали разом, перш ніж тимчасово розлучитися у лютому, – зазначив Кірбі.

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