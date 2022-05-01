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Факты / Украина

Статус кандидата на вступление Украины в ЕС ожидается в июне — Стефанишина

Илья Нежигай редактор ленты
Ольга Стефанішина

Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне этого года.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ее спросили, когда Украина сможет получить статус кандидата на вступление в Европейский союз.

– Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение статуса кандидата. Мы обычно сейчас ведем переговоры с разными столицами, в которых говорим, что ускоренная процедура (евроинтеграции, — Ред.), по которой мы проходим, стала возможной благодаря тем изменениям, которые происходят в последние восемь лет, что и было нашим путем в Европу, – сказала она.

Она добавила, что в разговорах с некоторыми странами слышен скептический тон, но ощущение исторического излома есть как у украинцев, так и в Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал эксклюзивное интервью Фактам недели, в которой рассказал о перспективах вступления в Евросоюз и последующих шагах Украины.

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Фото: Правительственный портал

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