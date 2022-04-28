Если украинцы достойны умирать за европейские ценности, то они достойны стать частью ЕС — Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвал европейских коллег и парламентариев поддержать Украину.

Гончаренко рассказал об ужасах, которые происходят в Украине, и призвал парламентариев всех стран поддержать вступление Украины в ЕС.

— Когда я сейчас слышу звук самолета — я думаю, что это ракета. Сегодня утром меня разбудил какой-то шум на улице: я думал, взрыв — а это мусор забирали на улице. Так мы травмированы, — отметил Гончаренко.

Нардеп добавил, что сегодня украинцы платят жизнью, чтобы у Европы не было такого опыта!

— Поддержите Украину на нашем европейском пути. Если мы достойны умирать за европейские ценности, то может, мы достойны и стать частью европейской политической семьи? — подчеркнул Гончаренко.

Гончаренко призвал присутствующих помогать и поддерживать Украину, ведь только вместе можно остановить зло.

— Будьте бок о бок с нами, и мы остановим зло! Если нет — он пойдет дальше! А вы также будете путать звук самолета со звуком ракеты. Я этого не хочу. Остановим это уже! — призвал Гончаренко.

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