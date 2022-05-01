За прошедшие сутки российские военные трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
От вражеской атаки пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.
Из-за обстрелов власти области призывают жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, в течение дня не выходить из укрытия без необходимости.
Прислушаться к рекомендации просят даже при отсутствии воздушной тревоги.
В Немышлянском районе областного центра, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области обстрелы спровоцировали 15 пожаров.
От действий захватчиков пострадал один человек в Балаклейском районе.
Есть один пострадавший и в Дергачах. Общину на протяжении долгого времени армия РФ обстреливала утром 1 мая.
Как отмечают в областной военной администрации, по сравнению с другими днями, интенсивность обстрелов региона уменьшилась благодаря Вооруженным силам Украины. В частности, после того, как украинские военные освободили населенные пункты, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова.
В настоящее время власти области восстанавливают в регионе критическую инфраструктуру.
– Областной гуманитарный штаб работает. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в областном центре и в общины, – отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов