За прошедшие сутки российские военные трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

От вражеской атаки пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

Из-за обстрелов власти области призывают жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, в течение дня не выходить из укрытия без необходимости.

Прислушаться к рекомендации просят даже при отсутствии воздушной тревоги.

В Немышлянском районе областного центра, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области обстрелы спровоцировали 15 пожаров.

От действий захватчиков пострадал один человек в Балаклейском районе.

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Есть один пострадавший и в Дергачах. Общину на протяжении долгого времени армия РФ обстреливала утром 1 мая.

Как отмечают в областной военной администрации, по сравнению с другими днями, интенсивность обстрелов региона уменьшилась благодаря Вооруженным силам Украины. В частности, после того, как украинские военные освободили населенные пункты, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова.

В настоящее время власти области восстанавливают в регионе критическую инфраструктуру.

– Областной гуманитарный штаб работает. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в областном центре и в общины, – отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Россия трижды обстреляла Харьков из артиллерии и РСЗО / 6 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов