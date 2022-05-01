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Факты / Украина

Россия трижды обстреляла Харьков из артиллерии и РСЗО

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Харківської області

За прошедшие сутки российские военные трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

От вражеской атаки пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

Из-за обстрелов власти области призывают жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, в течение дня не выходить из укрытия без необходимости.

Прислушаться к рекомендации просят даже при отсутствии воздушной тревоги.

В Немышлянском районе областного центра, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области обстрелы спровоцировали 15 пожаров.

От действий захватчиков пострадал один человек в Балаклейском районе.

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Есть один пострадавший и в Дергачах. Общину на протяжении долгого времени армия РФ обстреливала утром 1 мая.

Как отмечают в областной военной администрации, по сравнению с другими днями, интенсивность обстрелов региона уменьшилась благодаря Вооруженным силам Украины. В частности, после того, как украинские военные освободили населенные пункты, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова.

В настоящее время власти области восстанавливают в регионе критическую инфраструктуру.

– Областной гуманитарный штаб работает. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в областном центре и в общины, – отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Россия трижды обстреляла Харьков из артиллерии и РСЗО / 6 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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