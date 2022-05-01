Упродовж минулої доби російські військові тричі обстріляли Харків із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Від ворожої атаки постраждали Салтівка, П’ятихатки та район аеропорту.

Через обстріли влада області закликає жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, протягом дня не виходити з укриття без нагальної потреби.

Дослухатися до рекомендації просять навіть за відсутності повітряної тривоги.

У Немишлянському районі обласного центру, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області обстріли спровокували 15 пожеж.

Від дій загарбників постраждала одна людина в Балаклійському районі.

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Є один постраждалий і в Дергачах. Громаду упродовж тривалого часу армія РФ обстрілювала вранці 1 травня.

Як наголошують в обласній військовій адміністрації, у порівнянні з попередніми днями інтенсивність обстрілів регіону зменшилася завдяки Збройним силам України.

Зокрема, після того, як українські військові звільнили населені пункти, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.

Нині влада області відновлює в регіоні критичну інфраструктуру.

– Обласний гуманітарний штаб працює. Як і раніше, доставляємо гуманітарну допомогу до пунктів видачі в обласному центрі та до громад, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росія тричі обстріляла Харків з артилерії та РСЗВ / 6 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов