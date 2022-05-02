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Факты / Украина

У острова Змеиный наши военные уничтожили два российских катера Раптор

Марта Бондаренко редактор ленты
У острова Змеиный наши военные уничтожили два российских катера Раптор

Сегодня, 2 мая, в Черном море у острова Змеиный наши вооруженные силы уничтожили два вражеских катера типа Раптор

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Российские катеры уничтожили с помощью тактических беспилотников Байрактар.

Напомним, что Змеиный находится под временным контролем российских военных уже более двух месяцев.

Высокоскоростные катеры Раптор предназначены для патрулирования прибережной зоны, переброски десанта. Катер может вмещать два человека экипажа и до 20 человек десанта.

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Катеры комплектуются двумя американскими рядными 6-цилиндровыми турбодизелями Caterpillar.

Оснащен катер Раптор пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм, а также системой управления огнем. Прицельная дальность стрельбы — 2 км. Также на катере имеются два пулемета Печенег калибра 7,62 мм.

Сколько человек находилось на двух катерах пока не сообщается.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении всего парка украинских Байракторов.

Источник: ВМС ВСУ

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Фото: Depositphotos

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