Сьогодні, 2 травня, у Чорному морі біля острова Зміїний наші збройні сили знищили два ворожі катери типу Раптор

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Російські катери знищили за допомогою тактичних безпілотників Байрактар.

Нагадаємо, що Зміїний перебуває під тимчасовим контролем російських військових вже понад два місяці.

Високошвидкісні катери Раптор призначені для патрулювання прибережної зони, перекидання десанту. Катер може вміщувати дві особи екіпажу та не менше 20 осіб десанту.

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Оснащений катер Раптор кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм, а також системою керування вогнем. Прицільна дальність стрільби – 2 км. Також на катері є два кулемети Печеніг калібру 7,62 мм.

Скільки людей перебувало на двох катерах наразі не повідомляється.

Раніше у Міноборони РФ заявили про знищення всього парку українських Байрактарів.

Джерело: ВМС ЗСУ