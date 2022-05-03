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Факты / Украина

Служба ООН по разминированию UNMAS планирует развернуть свою миссию в Украине – МВД

Илья Нежигай редактор ленты
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В Украине будет развернута миссия службы ООН по разминированию UNMAS, которая будет помогать избавиться от взрывоопасных предметов, которые оставляют за собой оккупанты.

Об этом сообщили 3 мая после совместного заседания представителей МВД и ГСЧС и UNMAS.

— Процесс гуманитарного разминирования загрязненных территорий Украины и подготовки к нему не прост и требует времени. МВД работает над ускорением очищения нашей земли от мин и снарядов, которыми засеяли украинскую землю российские военные, и над тем, чтобы приобщить к помощи опытные международные организации, говорится в сообщении.

На встрече присутствовали заместитель главы МВД Мэри Акопян, заместитель председателя ГСЧС Дмитрий Бондарь, представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине Саймон Портер и Анатолий Тимошенко.

Отмечается, что UNMAS в координации с другими подразделениями ООН нарабатывают механизмы в контексте предоставления помощи ООН, о которой попросила Украина.

— Представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине собирают информацию о потребностях на местах, требующих разминирования, — говорится в сообщении.

В результате встречи стороны договорились с делегацией UNMAS скоординировать усилия по вопросу скорейшей очистки украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке наших специалистов.

Они обсудили вопросы материально-технической помощи и передали список необходимого новейшего оборудования для украинских пиротехников.

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Добавим, Служба ООН по разминированию (UNMAS) – это служба в составе Департамента операций по поддержке мира ООН, специализирующаяся на координации и осуществлении мер по ограничению угрозы, создаваемой минами, взрывоопасными пережитками войны и самодельными взрывными устройствами.

Служба действует в соответствии с законодательными мандатами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также по просьбе государств-членов, Генерального секретаря ООН или назначенного им должностного лица.

Работа UNMAS разделена на пять сфер противоминной деятельности: разминирование, образование по вопросам минной опасности, помощь жертвам,
разъяснительные работы и уничтожение боевых запасов

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Источник: МВД

Фото: ГСЧС

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