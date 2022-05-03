В Україні буде розгорнута місія служби ООН з розмінування UNMAS, що допомагатиме позбавитись вибухонебезпечних предметів, які залишають за собою окупанти.

Про це повідомили 3 травня після спільного засідання представників МВС та ДСНС та UNMAS.

– Процес гуманітарного розмінування забруднених територій України та підготовки до нього непростий і потребує часу. МВС працює над пришвидшенням очищення нашої землі від мін та снарядів, якими засіяли українську землю російські військові, і над тим, щоб долучити до допомоги досвідчені міжнародні організації, – йдеться у повідомленні.

На зустрічі були присутні заступниця очільника МВС Мері Акопян, заступник голови ДСНС Дмитро Бондар, представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні Саймон Портер та Анатолій Тимошенко.

Зазначається, що UNMAS в координації з іншими підрозділами ООН напрацьовують механізми в контексті надання допомоги з боку ООН, про яку попросила Україна.

– Представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні збирають інформацію щодо потреб на місцях, які потребують розмінування, – йдеться у повідомленні.

В результаті зустрічі сторони домовилися з делегацією UNMAS скоординувати зусилля в питанні якнайшвидшого очищення українських територій від залишків російської агресії, залучення представників Служби ООН до підготовки та перепідготовки наших фахівців.

Вони також обговорили питання матеріально-технічної допомоги та передали список необхідного новітнього обладнання для українських піротехніків.

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Додамо, Служба ООН з розмінування (UNMAS) – це служба у складі Департаменту операцій з підтримки миру ООН, яка спеціалізується на координації та здійсненні заходів щодо обмеження загрози, що створюється мінами, вибухонебезпечними пережитками війни та саморобними вибуховими пристроями.

Служба діє відповідно до законодавчих мандатів Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН, а також на прохання держав-членів, Генерального секретаря ООН або призначеної ним посадової особи.

Робота UNMAS поділена на п’ять сфер протимінної діяльності: розмінування, освіта з питань мінної небезпеки, допомога жертвам,

роз’яснювальні роботи та знищення бойових запасів.