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Факты / Украина

Отказываются ехать дальше: оккупанты в телефонном разговоре жалуются на потери РФ в Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Отказываются ехать дальше: оккупанты в телефонном разговоре жалуются на потери РФ в Украине

Так называемые элитные подразделения России массово отказываются участвовать в войне в Украине. В то же время, причиной является не осознание своих преступных действий, а страх погибнуть от рук украинских защитников.

Об этом свидетельствует фрагмент перехваченного СБУ телефонного разговора оккупанта со своим знакомым, опубликованного 3 мая. Он перечисляет те подразделения, которые “убежали обратно в Россию”, оставив их наедине с ВСУ.

– Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию… — недовольно рассказывает “вояка”.

В разговоре он также уверяет своего друга, что армия РФ несет колоссальные потери, приводя пример чеченских войн.

Так, только за два два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года в Чечне.

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