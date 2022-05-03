Відмовляються їхати далі: окупанти у телефонній розмові скаржаться на втрати РФ в Україні

Так звані елітні підрозділи Росії масово відмовляються брати участь у війні в Україні. Водночас причиною є не усвідомлення своїх злочинних дій, а страх загинути від рук українських захисників.

Про це свідчить фрагмент перехопленої СБУ телефонної розмови окупанта зі своїм знайомим, опублікованої 3 травня. Він перераховує ті підрозділи, які “втекли назад в Росію”, залишивши їх наодинці з ЗСУ.

– Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию… – невдоволено розповідає “вояка”.

В розмові він також запевняє свого друга, що армія РФ несе колосальні втрати, наводячи приклад чеченських воєн.

Так, лише за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки у Чечні.