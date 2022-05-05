Российские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня Смерч. В результате агрессии врага повреждены стратегические объекты, зоопарк и местная школа.

Николаев беспощадно обстреливают РСЗО с использованием запрещенных кассетных снарядов. Стремясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам.

Повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, нанесено существенное повреждение одной из школ. Информация о пострадавших уточняется.

На севере Херсонской и Николаевской областей враг накрывал огнем села, после чего отступил. Не щадя местных жителей, российские войска разрушают до основания частные дома. Одна женщина погибла, по меньшей мере шестеро мирных жителей пострадали. Окончательные потери уточняются.

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Во время очередной попытки БПЛА Орлан-10 разведать позиции украинских защитников Николаевской области зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить вражеского лазутчика.

За сутки нанесены удары по около 130 вражеским целям, что обеспечило потери 50 российских военных и 11 единиц техники: две самоходные гаубицы Мста-С, один БПЛА, пять единиц бронированной и три автомобильной техники.

Источник: ОК Південь

Фото: ОК Південь