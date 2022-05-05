Карта бойових дій на 05.05.2022 – ситуація на фронті

На 71-шу добу повномасштабної війни наступ РФ у Східній операційній зоні не припиняється.

Карта бойових дій в Україні на 05.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог і далі обстрілює Харків та розвідує позиції підрозділів Сил оборони. Північніше Ізюма не вщухають артилерійські та мінометні обстріли.

Уздовж лінії зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках армія РФ також відкриває вогонь із артилерії. Щоб скувати дії українських військових, ворог застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для ракетно-бомбових ударів.

Російські підрозділи безуспішно намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

Під обстрілом армії РФ перебувають позиції Збройних сил України на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Намагають знищити російські загарбники й підрозділи ЗСУ в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

На Південнобузькому напрямку росіяни завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ та інфраструктурі регіону, а також втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Провокує напруження РФ і в Придністровському регіоні Молдови. Там на окремих напрямках росіяни перегруповують війська та поповнюють запаси, намагаючись покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Активних бойових дій ворога на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW