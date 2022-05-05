Сегодня ночью, 5 мая, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску, что в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, по меньшей мере 25 гражданских получили ранения, из них шесть человек были госпитализированы.

Вражеские ракеты повредили девять жилых домов, школу и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

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Ранее сообщалось, что РФ развернула 22 батальонных тактических группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса. Оккупанты планируют захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Фото: Краматорский городской совет, Павел Кириленко