Подача воды в Николаев будет происходить не из Днепра, как ранее, а подаваться из реки Южный Буг.

Об этом рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич.

— В ближайшее время мы будем забирать воду из Южного Буга, из которого мы воду с вами не пили. Мы будем эту воду очищать, хлорировать и добавлять в нее коагулянты. Мы зальем эту воду в трубы, чтобы заполнить эту систему, — рассказал он.

Мер Николаева добавил, что объемы воды из этой реки не такие масштабные, как из предыдущего источника.

— Мы берем воду из Южного Буга и заполняем трубу, после этого открываем пожарные гидранты, водосброс скидываем и промываем систему. То есть, эта вода, вы увидите, что она льется по городу из разных мест, она промывает эти трубы. Вот почему важно, чтоб вы не переживали, почему вода выливается на улицы. Потому что надо промыть трубы.

Александр Сенкевич рассказал, что воду, которую собираются поставлять, не стоит употреблять при готовке пищи или пить без обработки.

После промывания трубопроводов, хранилища заполнят технической водой.

— Эта вода не питьевая, надо это запомнить и передать близким… Эта вода – техническая. Ее нельзя пить и с ней нельзя готовить еду… После того, как система будет заполнена, мы будем отключать подачу воды из речки. Это значит, что мы не будем ее так очищать, мы будем использовать подземную воду, — рассказал городской голова.

Он также добавил, что власти Николаева сверлят скважины в разных местах города, чтобы добывать воду из-под земли.

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— Постепенно вода, которая будет подаваться в трубы, она будет замещена подземной водой, — объяснил Сенкевич.

Александр Сенкевич сообщил, что уже на выходных трубопровод должен быть заполнен этой водой.

— На выходных мы планируем заполнять трубопровод этой водой. С понедельника по четверг начинаем заменять эту воду водой из скважин. В некоторых районах города вода появится уже в понедельник-вторник, и так до четверга. Воду, которая появится в понедельник, пить нельзя, — сказал он.

Напомним, Николаев остался без центрального водоснабжения еще в середине апреля. Водопровод, по которому город получал воду из Днепра, был поврежден российскими агрессорами, а его ремонт усложнен регулярными боевыми действиями и обстрелами оккупантов.

Фото: Олександр Сєнкевич

Источник: ТРК Март