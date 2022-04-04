Власти Николаевской области готовятся к разным сценариям, в том числе и к возможному полномасштабному наступлению войск РФ на Николаев.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

– Николаев всегда готов, исходя из тех средств, которые у нас есть. Что я делаю (для отражения возможной масштабной атаки РФ, – Ред.), сказать не могу, но мы готовимся. И мы знаем, что они там формируют силы, и будут решать, в какую сторону идти. Но мы готовимся ко всем сценариям, поэтому для них будет сюрприз, если они сюда полезут, – подчеркнул Ким.

Он также прокомментировал недавние ракетные обстрелы Николаевской области, совершенные российскими захватчиками. По словам главы ОВА, во время обстрела Николаева ранения получили 14 человек, среди которых ребенок, есть погибший. В городе Очаков – семеро погибших и 19 раненых.

Виталий Ким проинформировал, что российские военные преступники наносят ракетные удары по больницам (в частности, по детской больнице), дому ребенка (оттуда успели эвакуировать детей), по лаборатории и онкодиспансеру.

– Могут запугивать, чтобы люди покидали свои дома или поддались панике. Но у нас этого нет. Люди просто злятся еще больше на них, – добавил Ким.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения, что РФ хочет захватить Юг Украины и Донбасс, а потому украинские Вооруженные силы усиливают оборону в этих направлениях.

Вечером 3 апреля в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что российские захватчики в ближайшие сутки могут начать наступление в направлении на Северодонецк (Луганская область) и Большую Новоселку (Донецкая область).

Фото: Виталий Ким