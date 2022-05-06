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Факти / Україна

Мер Миколаєва розповів, коли у місті відновлять водопостачання

Ілля Нежигай редактор стрічки
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Подача води до Миколаєва відбуватиметься не з Дніпра, як раніше, а подаватиметься з річки Південний Буг.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

– Найближчим часом ми забиратимемо воду з Південного Бугу, з якого ми воду з вами не пили. Ми цю воду очищатимемо, хлоруватимемо і додаватимемо до неї коагулянти. Ми заллємо цю воду в труби, щоби заповнити цю систему, – розповів він.

Мер Миколаєва додав, що обсяги води із цієї річки не такі масштабні, як із попереднього джерела.

– Ми беремо воду з Південного Бугу та заповнюємо трубу, після цього відкриваємо пожежні гідранти, водоскид скидаємо та промиваємо систему. Тобто ця вода ви побачите, що вона ллється по місту з різних місць, вона промиває ці труби. Ось чому важливо, щоб ви не хвилювалися, чому вода виливається на вулиці. Тому що треба промити труби.

Олександр Сенкевич розповів, що воду, яку збираються постачати, не варто вживати під час приготування їжі або пити без обробки.

Після промивання трубопроводів сховища заповнять технічною водою.

– Ця вода не питна, треба це запам’ятати та передати близьким… Ця вода – технічна. Її не можна пити і з нею не можна готувати їжу… Після того, як система буде заповнена, ми відключатимемо подачу води з річки. Це означає, що ми не будемо її так очищати, ми використовуватимемо підземну воду, – розповів міський голова.

Він також додав, що влада Миколаєва свердлить свердловини в різних місцях міста, щоб видобувати воду з-під землі.

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– Поступово вода, яка подаватиметься в труби, вона буде заміщена підземною водою, – пояснив Сенкевич.

Олександр Сенкевич повідомив, що вже на вихідних трубопровід має бути заповнений цією водою.

– На вихідні ми плануємо заповнювати трубопровід цією водою. З понеділка по четвер починаємо замінювати цю воду водою зі свердловин. У деяких районах міста вода з’явиться вже у понеділок-вівторок і так до четверга. Воду, яка з’явиться у понеділок, не можна пити, – сказав він.

Нагадаємо, Миколаїв залишився без центрального водопостачання ще у середині квітня. Водопровід, яким місто отримувало воду з Дніпра, було пошкоджено російськими агресорами, а його ремонт ускладнений регулярними бойовими діями та обстрілами окупантів.

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Фото: Олександр Сєнкевич

Джерело: ТРК Март

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