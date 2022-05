У британській розвідці вважають, що раптові військові навчання у Білорусі Російська Федерація може використати для утримання українських підрозділів на півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Британії.

За даними розвідувального відомства, у Білорусі йде перекидання сухопутних військ із гарнізонів на поля для навчань. Це відповідає сезонній ротації, оскільки кульмінація циклу зимової підготовки у Білорусі припадає на травень.

Але Росія спробує роздмухати загрозу, яку можуть становити для України ці навчання. Це необхідно для того, щоб утримати українські підрозділи на півночі і не дати їм можливості брати участь у битві за Донбас.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/redhrfv2PC

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/5gt1p5MeT6

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 5, 2022