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Факти / Україна

РФ може використати навчання у Білорусі для стримування українських військ – розвідка Британії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ може використати навчання у Білорусі для стримування українських військ – розвідка Британії

У британській розвідці вважають, що раптові військові навчання у Білорусі Російська Федерація може використати для утримання українських підрозділів на півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Британії.

За даними розвідувального відомства, у Білорусі йде перекидання сухопутних військ із гарнізонів на поля для навчань. Це відповідає сезонній ротації, оскільки кульмінація циклу зимової підготовки у Білорусі припадає на травень.

Але Росія спробує роздмухати загрозу, яку можуть становити для України ці навчання. Це необхідно для того, щоб утримати українські підрозділи на півночі і не дати їм можливості брати участь у битві за Донбас.

У британській розвідці наголошують, що зараз не очікується жодних відхилень від звичайних навчань, які можуть становити загрозу для союзників та партнерів.

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Уранці 4 травня Міноборони Білорусі оголосило про старт раптової перевірки сил реагування. Військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснять марш у призначені райони та виконають навчально-бойові завдання.

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Фото: Depositphotos

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