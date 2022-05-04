Утром 4 мая Минобороны Беларуси объявило о старте внезапной проверки сил реагирования.

В ведомстве заявили, что военные части и подразделения “отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задания”.

– Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, – отмечают в Минобороны Беларуси.

В министерстве сообщают, что воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях меняющейся обстановки. Состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.

– Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе, – объясняют в Минобороны Беларуси.

Там утверждают, что проверка будет носить комплексный характер. Внимание будет сосредоточено на “системах, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей”.

В Минобороны заверили, что внезапная проверка сил реагирования является одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несет никакой угрозы ни европейскому сообществу в целом, ни соседним странам в частности.

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О перемещении ракетного дивизиона из состава 465 ракетной бригады Вооруженных сил Беларуси с пункта постоянной дислокации в район назначения в утренней сводке 4 мая сообщил и Генеральный штаб ВСУ.

Вместе с тем украинская сторона не зафиксировала активных действий врага и формирования наступательных группировок на Волынском и Полесском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник Минобороны Беларуси, Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны Беларуси