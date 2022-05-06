Граждан Украины, принудительно вывезенных с недавно захваченных российскими войсками территорий, заставляют принимать “гражданство” террористического псевдогосударственного образования “ЛНР”.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, во временно оккупированном городе Сорокино (Луганская область) уже началось оформление так называемых “паспортов ЛНР” для украинцев, которых российские захватчики вывезли с захваченных во время полномасштабной войны территорий Украины.

Людей, лишенных средств к существованию (домов, имущества и денег), пугают репрессиями. Поэтому они вынуждены соглашаться на условия оккупантов, поскольку только так смогут получить продуктовые наборы, медицинскую помощь и выплаты в рублях.

– С людьми проводятся “профилактические беседы”. Сообщается, что в случае отказа от получения гражданства псевдореспублики люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры, — отмечается в сообщении.

В украинской разведке также сообщили, что большинство так называемых сотрудников “правоохранительных органов ЛНР” сейчас находятся в зоне боевых действий в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Для пополнения рядов “правоохранителей” боевики пытались спешно набрать “новобранцев”, не имеющих никакого опыта службы.

Поэтому с 1 мая патрульные подразделения так называемой “народной милиции ЛНР” вынужденно остановили проверки частных автомобилей и личных документов на блокпостах возле города Сорокино.

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Как проинформировал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, российские захватчики насильно вывезли в регионы РФ более миллиона граждан Украины, среди которых 193 тыс. детей. Многим украинцам приходится проходить фильтрационные лагеря, где оккупанты могут убить любого, кого они в чем-то заподозрят.

А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что Кремль планировал депортацию украинцев еще с начала года. По ее словам, оккупанты заявляют о принудительном вывозе 1 млн 100 тыс. украинцев.

Источник: ГУР Минобороны Украины