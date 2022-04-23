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Факты / Украина

В “ДНР” почти не осталось “милиционеров”: ликвидированы в боях под Мариуполем

Юлия Соколова редактор ленты
Техніка РФ

Большинство так называемых “милиционеров” террористического образования “ДНР” были ликвидированы украинскими военными в боях возле города Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– В “ДНР” практически не осталось “народных милиционеров” – большинство погибло в боях под Мариуполем, — отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, к участию в боях на мариупольском направлении враг привлек весь личный состав так называемой “МВД ДНР”: в частности, так называемых военнослужащих “внутренних войск ДНР” и курсантов “Донецкой академии МВД”.

В целом во время боевых действий формирование “МВД ДНР” понесло значительные потери. В частности, на мариупольском направлении речь идет о безвозвратных потерях в количестве 1 тыс. человек (среди которых 26 курсантов). Еще более 2,8 тыс. человек получили ранения (санитарные потери).

На других направлениях формирование “МВД ДНР” потеряло около 500 человек убитыми и 2,1 тыс. ранеными.

– Нехватка “правоохранителей” привела к ухудшению ситуации с поддержкой “общественного правопорядка” и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию, — отмечается в сообщении.

По информации разведки, из-за таких значительных потерь так называемый “министр внутренних дел ДНР” назначил специальное служебное расследование в отношении начальника “Донецкой академии МВД” и начальников аппарата “ВВ МВД”.

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Накануне в украинской разведке сообщили, что РФ завершает перегруппировку своих войск и перебрасывает их из Беларуси на восток Украины. Российские захватчики пытаются найти уязвимые места украинской армии для широкомасштабного наступления.

А в британской разведке отметили, что контрнаступления Вооруженных сил Украины эффективно сдерживают продвижение оккупантов.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины

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