Громадян України, примусово вивезених з нещодавно захоплених російськими військами територій, примушують приймати “громадянство” терористичного псевдодержавного утворення “ЛНР”.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, в тимчасово окупованому місті Сорокіне (Луганська область) уже розпочалося оформлення так званих “паспортів ЛНР” для українців, яких російські загарбники вивезли із захоплених під час повномасштабної війни територій України.

Людей, позбавлених засобів для існування (домівок, майна та грошей) лякають репресіями. А тому вони змушені погоджуватися на умови окупантів, оскільки лише так зможуть отримати продуктові набори, медичну допомогу та виплати в рублях.

– З людьми проводяться “профілактичні розмови”. Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи, – зазначається в повідомленні.

В українській розвідці також поінформували, що більшість так званих співробітників “правоохоронних органів ЛНР” зараз перебувають у зоні бойових дій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Для поповнення лав “правоохоронців” бойовики намагалися поспіхом зібрати “новобранців”, які не мають досвіду служби.

А тому з 1 травня патрульні підрозділи так званої “народної міліції ЛНР” вимушено зупинили перевірки приватних автомобілів та особистих документів на блокпостах біля міста Сорокіне.

Зараз дивляться

Як поінформував на засіданні Радбезу ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, російські загарбники силоміць вивезли до регіонів РФ понад мільйон громадян України, серед яких 193 тис. дітей. Багатьом українцям доводиться проходити фільтраційні табори, де окупанти можуть вбити будь-кого, кого вони у чомусь запідозрять.

А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповідала, що Кремль планував депортацію українців ще з початку року. За її словами, окупанти заявляють про примусове вивезення 1 млн 100 тис. українців.

Джерело: ГУР Міноборони України